Новый представитель Украины в Трехсторонней контактной группе относительно разрешения войны в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что достичь мира помогут компромиссы.

— Миссия одна — закончить войну и чтобы в Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы. Компромиссы — как управлять ситуацией.

Однако, по его мнению, есть вещи, которые не поддаются компромиссам — это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ.

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Первый президент Украины отметил, что будет выступать за то, чтобы управление территорией Донбасса принесло пользу людям, которые там живут, чтобы они почувствовали, что являются хозяевами своей земли.

Кравчук рассказал, что Зеленский поставил перед ним те же задачи, что и перед другими.

Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе 30 июля. Соответствующее распоряжение уже подписал президент Владимир Зеленский.

Новый руководитель группы заверил, что возглавил делегацию, чтобы ускорить мир на Донбассе.