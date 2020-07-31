Новий представник України в Тристоронній контактній групі щодо вирішення війни на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що досягти миру допоможуть компроміси.

– Місія одна – закінчити війну і щоб в Україні панував мир, щоб ми жили спокійно: без крові, без жахів, без втрат, без руйнувань. Така в мене місія залишається, щоб на Донбасі і в Україні був мир. Я буду робити для цього все, що зможу. Будемо йти на компроміси. Компроміси – як управляти ситуацією.

Однак, на його думку, є речі, які не піддаються компромісам – це суверенітет, територіальна цілісність, незалежність, недоторканність кордонів

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Перший президент України зазначив, що виступатиме за те, щоб управління територією Донбасу принесло користь людям, які там живуть, щоб вони відчули, що є господарями своєї землі.

Кравчук розповів, що Зеленський поставив перед ним ті ж самі завдання, що і перед іншими.

Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі 30 липня. Відповідне розпорядження вже підписав президент Володимир Зеленський.

Новий керівник групи запевнив, що очолив делегацію, щоб прискорити мир на Донбасі.