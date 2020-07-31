Россия намерена поставлять оружие на Донбасс, в случае выделения США военной помощи Украине.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Я считаю, что выделение в США $300 млн на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – “ДНР” и “ЛНР”, — сказал он.

Калашников считает, что военная помощь Украине создает условия для поставок оружия.

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— В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально. Если какой-то из сторон какая-то страна поставляет оружие, тем более летальное, нам ничего не остается как защитить этих людей, может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия. И закрыть эту тему — не стесняться поставлять оружие “ДНР” и “ЛНР”, — сказал он.

Стоит отметить, что международные организации неоднократно публиковали в своих отчетах факты того, что Россия поставляет оружие на Донбасс.

Один из таких фактов был задокументирован в феврале. Тогда при разминировании было обнаружено военное средство поражения, которое находится исключительно на вооружении российской армии.

Подобные находки на Донбассе фиксируются регулярно.

Военная помощь США Украине

31 июля стало известно, что американские сенаторы, которые представляют в Комитете по иностранным делам обе партии, подготовили проект закона о ежегодном выделении Украине военной помощи в размере $300 млн. Они будут включать также поставки летальных оружия.

Государственный секретарь США Майкл Помпео во время слушаний в комитете Сената заявил, что администрация поддерживает увеличение такой помощи для Украины.