Из-за усиления карантина в Луцке и Тернополе, которые попали в красную зону, поезда в этих городах не будут останавливаться.

Такие временные ограничения Укрзализныця вводит с 3 августа, поскольку именно с этого дня начинают действовать новые правила.

Какие поезда не будут останавливать в этих городах:

№41/42 Днепр-Трускавец;

№98/97 Ковель-Киев;

№88/87 Ковель-Новоалексеевка;

№12/11 Одесса-Львов;

№81/82 Киев-Ужгород;

№49/50 Киев-Трускавец;

№136/135 Черновцы-Одесса;

№108/107 Одесса-Ужгород;

№110/109 Львов-Херсон;

№86/85 Львов-Новоалексеевка;

№715/716 Киев-Львов.

Запрет будет действовать до решения региональных комиссий по ослаблению карантина в Луцке и Тернополе.

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В то же время Укрзализныця обещает вернуть полную стоимость билетов пассажирам, которые планировали ехать в или из этих городов.

Разделение Украины на четыре зоны

С 3 августа в Украине вступят в силу новые правила адаптивного карантина, согласно которым страна разделена на четыре зоны.

Для каждой из них установлены свои ограничения, самые жесткие — в красной зоне.

В нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.