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Факты / Украина / Общество

В Луцке и Тернополе с 3 августа не будут останавливаться поезда

Из-за усиления карантина в Луцке и Тернополе, которые попали в красную зону, поезда в этих городах не будут останавливаться.

Такие временные ограничения Укрзализныця вводит с 3 августа, поскольку именно с этого дня начинают действовать новые правила.

Какие поезда не будут останавливать в этих городах:

  • №41/42 Днепр-Трускавец;
  • №98/97 Ковель-Киев;
  • №88/87 Ковель-Новоалексеевка;
  • №12/11 Одесса-Львов;
  • №81/82 Киев-Ужгород;
  • №49/50 Киев-Трускавец;
  • №136/135 Черновцы-Одесса;
  • №108/107 Одесса-Ужгород;
  • №110/109 Львов-Херсон;
  • №86/85 Львов-Новоалексеевка;
  • №715/716 Киев-Львов.

Запрет будет действовать до решения региональных комиссий по ослаблению карантина в Луцке и Тернополе.

Читайте: Карантин в Украине продлили до 31 августа

В то же время Укрзализныця обещает вернуть полную стоимость билетов пассажирам, которые планировали ехать в или из этих городов.

Разделение Украины на четыре зоны

С 3 августа в Украине вступят в силу новые правила адаптивного карантина, согласно которым страна разделена на четыре зоны.

Для каждой из них установлены свои ограничения, самые жесткие — в красной зоне.

В нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Источник: Укрзализныця

Фото: УЗ

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