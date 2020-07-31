Из-за усиления карантина в Луцке и Тернополе, которые попали в красную зону, поезда в этих городах не будут останавливаться.
Такие временные ограничения Укрзализныця вводит с 3 августа, поскольку именно с этого дня начинают действовать новые правила.
Какие поезда не будут останавливать в этих городах:
- №41/42 Днепр-Трускавец;
- №98/97 Ковель-Киев;
- №88/87 Ковель-Новоалексеевка;
- №12/11 Одесса-Львов;
- №81/82 Киев-Ужгород;
- №49/50 Киев-Трускавец;
- №136/135 Черновцы-Одесса;
- №108/107 Одесса-Ужгород;
- №110/109 Львов-Херсон;
- №86/85 Львов-Новоалексеевка;
- №715/716 Киев-Львов.
Запрет будет действовать до решения региональных комиссий по ослаблению карантина в Луцке и Тернополе.
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В то же время Укрзализныця обещает вернуть полную стоимость билетов пассажирам, которые планировали ехать в или из этих городов.
Разделение Украины на четыре зоны
С 3 августа в Украине вступят в силу новые правила адаптивного карантина, согласно которым страна разделена на четыре зоны.
Для каждой из них установлены свои ограничения, самые жесткие — в красной зоне.
В нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.