Через посилення карантину у Луцьку та Тернополі, які потрапили до червоної зони, потяги у цих містах не зупинятимуться.

Такі тимчасові обмеження Укрзалізниця вводить з 3 серпня, адже саме з цього дня починають діяти нові правила.

Які поїзди не зупинятимуть у цих містах:

№41/42 Дніпро-Трускавець;

№98/97 Ковель-Київ;

№88/87 Ковель-Новоолексіївка;

№12/11 Одеса-Львів;

№81/82 Київ-Ужгород;

№49/50 Київ-Трускавець;

№136/135 Чернівці-Одеса;

№108/107 Одеса-Ужгород;

№110/109 Львів-Херсон;

№86/85 Львів-Новоолексіївка;

№715/716 Київ-Львів.

Заборона діятиме до рішення регіональних комісій щодо послаблення карантину у Луцьку та Тернополі.

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Водночас Укрзалізниця обіцяє повернути повну вартість квитків пасажирам, які планували їхати в або з цих міст.

Поділ України на чотири зони

З 3 серпня в Україні наберуть чинності нові правила адаптивного карантину, згідно з якими країну поділено на чотири зони.

Для кожної з них визначено свої обмеження, найжорсткіші – у червоній зоні.

До неї потрапили Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.