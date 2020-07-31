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Факти / Україна / Суспільство

У Луцьку та Тернополі з 3 серпня не зупинятимуться потяги

Через посилення карантину у Луцьку та Тернополі, які потрапили до червоної зони, потяги у цих містах не зупинятимуться.

Такі тимчасові обмеження Укрзалізниця вводить з 3 серпня, адже саме з цього дня починають діяти нові правила.

Які поїзди не зупинятимуть у цих містах:

  • №41/42 Дніпро-Трускавець;
  • №98/97 Ковель-Київ;
  • №88/87 Ковель-Новоолексіївка;
  • №12/11 Одеса-Львів;
  • №81/82 Київ-Ужгород;
  • №49/50 Київ-Трускавець;
  • №136/135 Чернівці-Одеса;
  • №108/107 Одеса-Ужгород;
  • №110/109 Львів-Херсон;
  • №86/85 Львів-Новоолексіївка;
  • №715/716 Київ-Львів.

Заборона діятиме до рішення регіональних комісій щодо послаблення карантину у Луцьку та Тернополі.

Читайте: Карантин в Україні продовжили до 31 серпня

Водночас Укрзалізниця обіцяє повернути повну вартість квитків пасажирам, які планували їхати в або з цих міст.

Поділ України на чотири зони

З 3 серпня в Україні наберуть чинності нові правила адаптивного карантину, згідно з якими країну поділено на чотири зони.

Для кожної з них визначено свої обмеження, найжорсткіші – у червоній зоні.

До неї потрапили Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

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