Через посилення карантину у Луцьку та Тернополі, які потрапили до червоної зони, потяги у цих містах не зупинятимуться.
Такі тимчасові обмеження Укрзалізниця вводить з 3 серпня, адже саме з цього дня починають діяти нові правила.
Які поїзди не зупинятимуть у цих містах:
- №41/42 Дніпро-Трускавець;
- №98/97 Ковель-Київ;
- №88/87 Ковель-Новоолексіївка;
- №12/11 Одеса-Львів;
- №81/82 Київ-Ужгород;
- №49/50 Київ-Трускавець;
- №136/135 Чернівці-Одеса;
- №108/107 Одеса-Ужгород;
- №110/109 Львів-Херсон;
- №86/85 Львів-Новоолексіївка;
- №715/716 Київ-Львів.
Заборона діятиме до рішення регіональних комісій щодо послаблення карантину у Луцьку та Тернополі.
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Водночас Укрзалізниця обіцяє повернути повну вартість квитків пасажирам, які планували їхати в або з цих міст.
Поділ України на чотири зони
З 3 серпня в Україні наберуть чинності нові правила адаптивного карантину, згідно з якими країну поділено на чотири зони.
Для кожної з них визначено свої обмеження, найжорсткіші – у червоній зоні.
До неї потрапили Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.