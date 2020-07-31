Выходные на Хануку и Курбан-Байрам будут не для всей страны — законопроект

Представители различных религиозных конфессий будут получать дополнительный выходной день на работе, если Верховная Рада примет законопроект о предоставлении отдельным религиозным праздникам государственного статуса.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и объяснил, что такая рекомендация к работодателям есть в одной из норм законопроекта.

— Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии, — сказал он.

Предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда, добавил Жовква.

Выбрав вектором внешней политики интеграцию с ЕС, Украина идет по пути построения мультиконфесийного толерантного общества открытого типа, объяснили необходимость принятия законопроекта в Офисе президента.

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Указ Зеленского

30 июля президент Владимир Зеленский своим указом поручил Кабинету министров Украины рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса исламским, иудейским и католическим религиозным праздникам.

Глава государства постановил, чтобы представители правительства, прорабатывая этот вопрос, сотрудничали с Всеукраинским Советом Церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти.