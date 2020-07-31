Вихідні на Хануку та Курбан-Байрам будуть не для всієї країни – законопроект

Представники різних релігійних конфесій отримуватимуть додатковий вихідний день на роботі, якщо Верховна Рада ухвалить законопроект про надання окремим релігійним святам державного статусу.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква та пояснив, що така рекомендація до роботодавців є в одній із норм законопроекту.

– Відповідно до законопроекту, роботодавцю рекомендується надавати вихідний день співробітнику, який відзначає одне з цих свят відповідно до належності до тієї чи іншої релігійної конфесії, – сказав він.

Пропонується надати державний статус таким релігійним святам, як Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду, додав Жовква.

Обравши вектором зовнішньої політики інтеграцію з ЄС, Україна йде шляхом побудови мультиконфесійного толерантного суспільства відкритого типу, пояснили необхідність ухвалення законопроекту в Офісі президента.

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Указ Зеленського

30 липня президент Володимир Зеленський своїм указом доручив Кабінету міністрів України розглянути питання надання державного статусу ісламським, іудейським і католицьким релігійним святам.

Глава держави постановив, щоб представники уряду, опрацьовуючи це питання, співпрацювали з Всеукраїнською Радою Церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам’яті.