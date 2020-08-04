Избиение Анастасии Луговой: работников УЗ уволят

Укрзализныця уволит всех работников поезда Мариуполь-Киев, причастных к избиению Анастасии Луговой.

— Работники, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд Киев — Мариуполь и побил пассажирку, будут уволены, — отметили в компании.

Уволят проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.

Читайте: Они поверили ему: руководство поезда убеждало женщину поговорить с насильником

Укрзализныця провела дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем и установила жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

Нападение в поезде

Нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошло ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.

Ранее трижды судимый Рудзько вдерся к ней в купе в нижнем белье, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.

Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ее ребенка, после чего преступник отвел женщину в свое купе.

После этого ребенок стал звать мать, и Луговая попросила Рудзько, чтобы он выпустил ее успокоить мальчика. Тот выпустил жертву, но пригрозил расправой, если женщина не вернеться.

Пострадавшей пришли на помощь только в соседнем вагоне поезда.