Они поверили ему: руководство поезда убеждало женщину поговорить с насильником

Жертва жестокого нападения в поезде Укрзализныци Анастасия Луговая сейчас находится в больнице — говорить не может. У нее опухло все лицо, болит челюсть и нос, глаза залиты синяками.

Сразу после поезда женщина рассказала миру, что с ней случилось и получила большую медийную поддержку.

Сейчас из-за физических травм Анастасия не может рассказать подробностей нападения, однако она продолжает писать об этом в социальных сетях, жалуясь на боль в голове и челюсти.

— Я четвертый день в таком состоянии до сих пор врачи не осмотрели мой носа, который просто трещит от боли. И синяки под глазами свидетельствуют, что с носом не все в порядке. А еще правое ухо — нападавший сорвал с него серьгу, а когда бил то сломал его. Обезболивающие притупляют боль, но временно, — отметила женщина.

Анастасия выражает беспокойство, что обидчику уменьшат срок пребывания под стражей — она боеться за себя и своих родных.

Читайте: Подозреваемого в попытке изнасилования женщины в поезде Мариуполь-Киев взяли под стражу

Потерпевшая уверена, что мужчина действовал продуманно, поскольку перенес в ее купе свои вещи и забрал паспорт женщины, доказывая начальнику поезда, что знает Анастасию.

— Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал кто я, как зовут, какого года рождения, где прописана и в это поверили все. Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним. Представьте! И потом уже в полиции, после того как он сам предлагал взятку моему мужу, но потерпел фиаско, он принял вину. Психически больной человек не будет просчитывать несколько шагов вперед, — аргументировала женщина, боясь, что его просто отправят в психиатрическую больницу.

Анастасия беспокоится, что после выхода из больницы этот насильник снова возьмется за свое и тогда каждая может стать “пассажиркой поезда Мариуполь-Киев”.

— Я не хочу, чтобы у него была такая возможность, — отметила женщина.

Нападение в поезде

Нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошло ночью 31 июля, когда она находилась в своем купе вместе с 6-летним сыном.

Ранее трижды судимый Рудзько вдерся к ней в купе в нижнем белье, закрыл дверь, начал бить и пытался изнасиловать.

Пострадавшая рассказала, что попросила не бить ее на глазах у ее ребенка, после чего преступник отвел женщину в свое купе.

После этого ребенок стал звать мать, и Луговая попросила Рудзько, чтобы он выпустил ее успокоить мальчика. Тот выпустил жертву, но пригрозил расправой, если женщина не вернеться.

Пострадавшей пришли на помощь только в соседнем вагоне поезда.

Источник: Анастасия Луговая