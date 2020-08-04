Побиття Анастасії Лугової: працівників УЗ звільнять

Укрзалізниця звільнить усіх працівників потяга Маріуполь-Київ, які причетні до побиття Анастасії Лугової.

– Працівників, через недбалість яких сторонній чоловік проник до поїзда Київ — Маріуполь та побив пасажирку, буде звільнено, – зазначили у компанії.

Звільнять провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника потяга, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

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Укрзалізниця провела додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення такої ситуації в майбутньому та встановлено жорсткий контроль за дотриманням їх посадових обов’язків.

Напад у потязі

Напад на Лугову в потязі Маріуполь – Київ стався вночі 31 липня, коли вона перебувала у своєму купе разом із 6-річним сином.

Раніше тричі судимий Рудзько вдерся до неї в купе в нижній білизні, закрив двері, почав бити і намагався зґвалтувати.

Постраждала розповіла, що попросила не бити її на очах у дитини, після чого злочинець відвів жінку в своє купе.

Після цього дитина стала кликати матір, і Лугова попросила Рудзька, щоб він випустив її заспокоїти хлопчика. Той випустив жертву, але пригрозив розправою, якщо жінка не повернеться.

Постраждалій прийшли на допомогу тільки в сусідньому вагоні потяга.