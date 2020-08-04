Вони повірили йому: керівництво потяга переконувало жінку поговорити з нападником

Жертва жорстокого нападу у потязі Укрзалізниці Анастасія Лугова наразі перебуває у лікарні – говорити не може. У неї набрякло усе обличчя, болить щелепа та ніс, а очі залиті синцями.

Одразу після сходження з потяга жінка розповіла світові, що з нею трапилося та отримала велику медійну підтримку.

Зараз через фізичні травми Анастасія не може розповісти подробиць нападу, однак вона продовжує писати про це у соціальних мережах та скаржиться на біль у голові та щелепі.

– Я четвертий день в такому стані і досі лікарі не оглянули мого носа, який просто тріщить від болю. І синці під очима свідчать, що з носом не все гаразд. А ще праве вухо – нападник зірвав з нього сережку, а коли бив то зламав його. Знеболюючі притуплюють біль, але ця дія тимчасова, – зазначила жінка.

Анастасія висловлює занепокоєння, що кривдникові зменшать термін перебування під вартою – вона боється за себе та своїх рідних.

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Потерпіла впевнена, що чоловік діяв продумано, бо переніс у її купе свої речі та забрав паспорт жінки, доказуючи начальнику потяга, що знає Анастасію.

– Він вивчив усі мої дані і впевненно розповідав хто я, як звати, якого року народження, де прописана і в це повірили усі. Мені казали, щоб я пішла і поговорила з ним. Уявіть! І потім уже в поліції, після того як він сам пропонував хабаря моєму чоловікові, але потерпів фіаско, він прийняв провину. Психічно хвора людина не буде прораховувати декілька кроків наперед, – аргументувала жінка, боячись, що його просто відправлять у психіатричну лікарню.

Анастасія непокоїться, що після виходу з лікарні цей гвалтівник знову візьметься за своє і тоді кожна може стати “пасажиркою потяга Маріуполь-Київ”.

– Я не хочу, щоб в нього була така змога, – наголосила жінка.

Напад у потязі

Напад на Лугову в потязі Маріуполь – Київ стався вночі 31 липня, коли вона перебувала у своєму купе разом із 6-річним сином.

Раніше тричі судимий Рудзько вдерся до неї в купе в нижній білизні, закрив двері, почав бити і намагався зґвалтувати.

Постраждала розповіла, що попросила не бити її на очах у дитини, після чого злочинець відвів жінку в своє купе.

Після цього дитина стала кликати матір, і Лугова попросила Рудзька, щоб він випустив її заспокоїти хлопчика. Той випустив жертву, але пригрозив розправою, якщо жінка не повернеться.

Постраждалій прийшли на допомогу тільки в сусідньому вагоні потяга.

Джерело: Анастасія Лугова