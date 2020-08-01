Подозреваемого в попытке изнасилования женщины в поезде Мариуполь-Киев взяли под стражу

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Рудзько, которого подозревают в попытке изнасилования женщины в поезде Мариуполь — Киев, в виде содержания под арестом на два месяца без права выхода под залог.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заверил, что досудебное следствие по делу будет полным, всесторонним и его проведут в разумные сроки.

Ранее стало известно, что мужчине готовят подозрение по статьям нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования.

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Виталий Рудзько является уроженцем Запорожье, ему 45 лет. Он уже имеет три судимости. В 1996 году мужчину арестовали за угон автомобиля, в 1999 — за хулиганство, а в 2008 — за кражу.

На этот раз его задержали за нападение на женщину в поезде Мариуполь — Киев. Ночью 31 июля он зашел к ней в купе, закрыл дверь и начал бить.

После этого нападавший начал домагаться женщину и даже пытался ее изнасиловать. Все это происходило на глазах у 7-летнего сына пострадавшей.

Сейчас она находится в больнице, ей сделали операцию на челюсти.

Фото: Антон Геращенко