Олег Татаров: биография заместителя главы Офиса президента

Олега Татарова назначили заместителем председателя Офиса президента.
Указ о назначении №310/2020 подписал Владимир Зеленский.
На своей должности Татаров будет курировать правоохранительное направление работы Офиса президента, а также заниматься проблемами, связанными с правозащитной и антикоррупционной деятельностью.
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Биография Олега Татарова
Родился в 1982 году в городе Новоукраинка Кировоградской области.
С отличием закончил Национальную академию внутренних дел, вскоре получил образование в КНУ им. Тараса Шевченко по специальности Учет и аудит.
С 2011 года занимал должность заместителя начальника главного следственного управления Министерства внутренних дел в правительстве Николая Азарова.
В 2014 году неоднократно называл участников Майдана экстремистами. В том же году уволился и начал юридическую деятельность.
Проходил обучение в Лондонском университете и получил европейскую лицензию адвоката.
Незадолго после этого как адвокат защищал интересы народного депутата Вадима Новинского.
До своего назначения в аппарат Офиса президента был управляющим партнером Адвокатского объединения Татаров Фаринник Головко.
Согласно данным декларации за 2017 год, Олег Татаров владеет одной квартирой в Киеве и двумя земельными участками.
Также он задекларировал два автомобиля — Toyota Camry 2009 года выпуска и Mercedes-Benz GLS 350 2017 выпуска.
Женат, вместе с женой воспитывает сына и дочь.
Назначение Демченко в аппарат СНБО
16 июня Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Кроме дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла, также Демченко занимал должность руководителя Администрации третьего президента Украины Виктора Ющенко.
Начиная с конца июля 2019 года, Демченко был личным советником президента Зеленского.