Олег Татаров: биография заместителя главы Офиса президента

Олега Татарова назначили заместителем председателя Офиса президента.

Указ о назначении №310/2020 подписал Владимир Зеленский.

На своей должности Татаров будет курировать правоохранительное направление работы Офиса президента, а также заниматься проблемами, связанными с правозащитной и антикоррупционной деятельностью.

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Биография Олега Татарова

Родился в 1982 году в городе Новоукраинка Кировоградской области.

С отличием закончил Национальную академию внутренних дел, вскоре получил образование в КНУ им. Тараса Шевченко по специальности Учет и аудит.

С 2011 года занимал должность заместителя начальника главного следственного управления Министерства внутренних дел в правительстве Николая Азарова.

В 2014 году неоднократно называл участников Майдана экстремистами. В том же году уволился и начал юридическую деятельность.

Проходил обучение в Лондонском университете и получил европейскую лицензию адвоката.

Незадолго после этого как адвокат защищал интересы народного депутата Вадима Новинского.

До своего назначения в аппарат Офиса президента был управляющим партнером Адвокатского объединения Татаров Фаринник Головко.

Согласно данным декларации за 2017 год, Олег Татаров владеет одной квартирой в Киеве и двумя земельными участками.

Также он задекларировал два автомобиля — Toyota Camry 2009 года выпуска и Mercedes-Benz GLS 350 2017 выпуска.

Женат, вместе с женой воспитывает сына и дочь.

Назначение Демченко в аппарат СНБО

16 июня Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла, также Демченко занимал должность руководителя Администрации третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Начиная с конца июля 2019 года, Демченко был личным советником президента Зеленского.