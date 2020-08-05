Олег Татаров: біографія заступника керівника Офісу президента

Олега Татарова призначили заступником голови Офісу президента.

Указ про призначення №310/2020 підписав Володимир Зеленський.

На своїй посаді Татаров куруватиме правоохоронний напрямок роботи Офісу президента, а також займатиметься проблемами, які пов’язані із правозахисною та антикорупційною діяльністю.

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Біографія Олега Татарова

Народився у 1982 році в місті Новоукраїнка Кіровоградської області.

З відзнакою закінчив Національну академію внутрішніх справ, згодом отримав освіту в КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю Облік і аудит.

З 2011 року перебував на посаді заступника начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ в уряді Миколи Азарова.

У 2014 році неоднократно називав учасників Майдану екстремістами. У тому ж році звільнився і розпочав юридичну діяльність.

Проходив навчання у Лондонському університеті та отримав європейську ліцензію адвоката.

Згодом як адвокат захищав інтереси народного депутата Вадима Новінського.

До свого призначення в апарат Офісу президента був керуючим партнером Адвокатського об’єднання Татарів Фаринник Головко.

Згідно з даними декларації за 2017 рік, Олег Татаров володіє однією квартирою у Києві та двома земельними ділянками.

Також він задекларував два авто – Toyota Camry 2009 року випуску та Mercedes-Benz GLS 350 2017 року випуску.

Одружений, разом із жінкою виховує сина і доньку.

Призначення Демченка в апарат РНБО

16 червня Володимир Зеленський призначив Руслана Демченка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Окрім дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла, також Демченко обіймав посаду керівника Адміністрації третього президента України Віктора Ющенка.

Починаючи з кінця липня 2019 року, Демченко був особистим радником президента Зеленського.