Какой средний вес и рост украинцев — Госстат обнародовал данные

В среднем рост украинцев составляет 169 см, а средний вес — 75 кг.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики Украины.

Средний рост женщин составляет 164 см, вес — 71 кг. Это на 1 кг больше, чем в 2019 году.

Читайте: Безработица, бизнес и демография: как изменилась экономика Украины во время карантина

Средние рост и вес украинских мужчин за год не изменилась — 175 см и 80 кг.

Госстат раскрыл статистику смертности

642 украинцы умерли от коронавируса с начала года. Еще 21 человек умер от неустановленного вируса.

Всего в январе-мае 2020 года умерло 239 967 украинцев, заявили в Государственной службе статистики Украины.

От инфекционных болезней умерло 5 896 человек.