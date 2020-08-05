Яка середня вага і зріст українців – Держстат оприлюднив дані

В середньому зріст українців становить 169 см, а середня вага – 75 кг.

Про це свідчать дані на сайті Державної служби статистики України.

Середній зріст жінок становить 164 см, вага – 71 кг. Це на 1 кг більше, ніж 2019 року.

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Середні зріст та вага українських чоловіків за рік не змінилася – 175 см та 80 кг.

Держстат розкрив статистику смертності

642 українці померли від коронавірусу з початку року. Ще 21 людина померла від невстановленого вірусу.

Усього у січні-травні 2020 року померло 239 967 українців, заявили у Державній службі статистики України.

Від інфекційних хвороб померло 5 896 людей.