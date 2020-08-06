Олег Татаров, который стал новым заместителем главы Офиса президента, обнародовал декларацию о доходах.

Согласно документу, чиновник владеет двумя земельными участками в Киевской области и квартирой в Киеве площадью 128 кв. м. Еще одна квартира задекларирована на имя его жены и сына.

Также в декларации указаны четыре машиноместа (два зарегистрированы на Татарова, два — на жену). Но автомобилем Mercedes-Benz 2017 года выпуска владеет только сам Татаров.

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Есть в декларации заместителя главы Офиса президента четыре недостроенные квартиры в Киеве. Он владеет ими по договору об участии в Фонде финансирования строительства.

За год Олег Татаров заработал 4,4 млн грн от занятия предпринимательской деятельностью, еще более 100 тыс. грн за преподавание в Национальной академии внутренних дел, 62 тыс. грн — в УкрБуде, 126 тыс. грн — в адвокатском объединении Креденс.

На банковском счете у чиновника €250 тыс., еще $400 тыс. и 950 тыс. грн он хранит наличными.

Олега Татарова назначили заместителем главы Офиса президента 5 августа. На должности он будет заниматься правоохранительным направлением работы.

Также Татаров будет курировать экспертно-аналитическую работу и будет отвечать за предоставление гарантий нацбезопасности государства в правозащитной и сфере противодействия коррупции.

Источник: НАПК