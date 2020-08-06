Олег Татаров, який став новим заступником голови Офісу президента, оприлюднив декларацію про доходи.

Згідно з документом, посадовець володіє двома земельними ділянками у Київській області і квартирою в Києві площею 128 кв. м. Ще одна квартира задекларована на ім’я його дружини та сина.

Також у декларації вказані чотири машиномісця (два зареєстровані на Татарова, два – на дружину). Але автомобілем Mercedes-Benz 2017 року випуску володіє тільки сам Татаров.

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Є у декларації заступника голови Офісу президента чотири недобудовані квартири у Києві. Він володіє ними за договором про участь у Фонді фінансування будівництва.

За рік Олег Татаров заробив 4,4 млн грн від заняття підприємницькою діяльністю, ще понад 100 тис. грн за викладання в Національній академії внутрішніх справ, 62 тис. грн – в Укрбуді, 126 тис. грн – в адвокатському об’єднанні Креденс.

На банківському рахунку в посадовця €250 тис., ще $400 тис. і 950 тис. грн він зберігає готівкою.

Олега Татарова призначили заступником голови Офісу президента 5 серпня. На посаді він займатиметься правоохоронним напрямком роботи.

Також Татаров куруватиме експертно-аналітичну роботу та відповідатиме за надання гарантій нацбезпеки держави у правозахисній та сфері протидії корупції.

Джерело: НАЗК