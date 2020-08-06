Более половины украинцев не планируют идти в отпуск летом — опрос

66% украинцев этим летом не поедут в отпуск и не планируют ее брать.

16% уже были в отпуске летом, еще 18% — планируют его до конца августа использовать, говорится в опросе социологической группы Рейтинг.

43% будут отдыхать дома, такое же количество поедет в другие регионы. 9% выезжали или планируют ехать за границу.

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Опрос проводился 5 августа среди 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность репрезентативности: не более 2,2%.

Отдых в Украине

Карантин этого года сломал многим украинцам планы на летний отдых. В этом году приоритетным для многих стал внутренний туризм в пределах Украины.

Учитывая ситуацию, туроператоры и руководство отелей начали искать варианты, как сделать отдых в Украине максимально комфортным.

Источник: Рейтинг