PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Проходной рейтинг на выборах в Раду сохраняют четыре партии — кто лидирует

Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее время, первенство в Раде была бы за Слугой народа. Их готовы поддержать 26% украинцев.

Другими были бы Оппозиционная платформа — За жизнь с 17,6% рейтинга, замыкали б тройку партийцы Европейской солидарности с 15,7%, говорится в опросе Социологической группы Рейтинг.

Читайте: Кличко, Филатов, Садовой и другие: с чем идут на выборы мэры украинских городов

Остальные голоса между собой поделили следующие партии:

  • Батькивщина — 10,4%;
  • Радикальная партия — 4,8%
  • Сила и честь — 4,6%;
  • Украинская стратегия Гройсмана — 3,2%;
  • партия Шария — 3,0%;
  • Свобода — 3,0%.

Рейтинг других политических сил — менее 3%.

Половина опрошенных полностью уверены в своем выборе, 38% — скорее уверены, 15% — не уверены. Больше всего верные избиратели у ЕС, партии Шария и Оппозиционной платформы — За жизнь.

За год рейтинг партии Слуга народа опустился вдвое — в августе-сентябре 2019 года за них были готовы голосовать 60-65% избирателей.

Данные опроса — украинцы в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Погрешность — не более 2,2%.

Местные выборы 2020

На 25 октября запланированы местные выборы в Украине. Будут выбирать депутатов районных советов и сельских, поселковых и городских голов. Старт избирательной кампании ожидается 5 сентября.

Не состоятся выборы депутатов всех уровней в оккупированном Крыму и на неподконтрольной части Донбасса.

Источник: Рейтинг

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка