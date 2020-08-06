Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее время, первенство в Раде была бы за Слугой народа. Их готовы поддержать 26% украинцев.
Другими были бы Оппозиционная платформа — За жизнь с 17,6% рейтинга, замыкали б тройку партийцы Европейской солидарности с 15,7%, говорится в опросе Социологической группы Рейтинг.
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Остальные голоса между собой поделили следующие партии:
- Батькивщина — 10,4%;
- Радикальная партия — 4,8%
- Сила и честь — 4,6%;
- Украинская стратегия Гройсмана — 3,2%;
- партия Шария — 3,0%;
- Свобода — 3,0%.
Рейтинг других политических сил — менее 3%.
Половина опрошенных полностью уверены в своем выборе, 38% — скорее уверены, 15% — не уверены. Больше всего верные избиратели у ЕС, партии Шария и Оппозиционной платформы — За жизнь.
За год рейтинг партии Слуга народа опустился вдвое — в августе-сентябре 2019 года за них были готовы голосовать 60-65% избирателей.
Данные опроса — украинцы в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Погрешность — не более 2,2%.
Местные выборы 2020
На 25 октября запланированы местные выборы в Украине. Будут выбирать депутатов районных советов и сельских, поселковых и городских голов. Старт избирательной кампании ожидается 5 сентября.
Не состоятся выборы депутатов всех уровней в оккупированном Крыму и на неподконтрольной части Донбасса.
Источник: Рейтинг