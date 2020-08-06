PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Понад половина українців не планують йти у відпустку влітку – опитування

66% українців цього літа не поїдуть у відпустку та не планують її брати.

16% вже були у відпустці влітку, ще 18% — планують її до кінця літа використати її, йдеться в опитування соціологічної групи Рейтинг.

43% відпочиватимуть вдома, така ж кількість поїде в інші регіони. 9% виїжджали або планують поїхати закордон.

Читайте: Прохідний рейтинг на виборах в Раду зберігають чотири партії – хто лідирує

Опитування проводили 5 серпня серед 2 тис. людей віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Похибка репрезентативності: не більше 2,2%.

Відпочинок в Україні

Карантин цього року зламав багатьом українцям плани на літній відпочинок. Цьогоріч пріоритетним для багатьох став внутрішній туризм у межах України.

Враховуючи ситуацію, туроператори та керівництво готелів почали шукати варіанти, як зробити відпочинок в Україні максимально комфортним.

Джерело: Рейтинг

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка