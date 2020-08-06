С понедельника, 10 августа, в Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях могут усилить карантин, предупредил Тимофей Милованов, директор Киевской школы экономики, которая помогает Минздраву с аналитикой по коронавирусу.

По его словам, эти области сейчас находятся в зеленой карантинной зоне, но в последние пять дней там фиксируют превышение одного из показателей – “коэффициента выявления случаев инфицирования или показателя динамики роста”.

Милованов отметил, что в пятницу, 7 августа, национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о перемещении этих областей или отдельных районов из зеленой зоны вплоть до красной.

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А ограничения начнут действовать с понедельника, 10 августа.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине 5 августа свидетельствует о новом антирекорде – 1 271 случай за сутки. А общее количество зараженных составило почти 75,5 тыс.

Жертвами инфекции стали в целом 1 788 украинцев, из которых 24 — за день.

В то же время выздоровели уже 40 613 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области — 158, в Киеве — 150, в Харьковской — 146.

Источник: Тимофій Милованов