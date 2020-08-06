З понеділка, 10 серпня, у Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Харківській областях можуть посилити карантин, попередив Тимофій Милованов, директор Київської школи економіки, яка допомагає МОЗ з аналітикою щодо коронавірусу.

За його словами, ці області нині знаходяться в зеленій карантинній зоні, але за останні п’ять днів там фіксують перевищення одного з показників – “коефіцієнта виявлення випадків інфікування або показника динаміки зростання”.

Милованов зазначив, що в п’ятницю, 7 серпня, національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може ухвалити рішення про переміщення цих областей або окремих районів із зеленої зони аж до червоної.

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А обмеження почнуть діяти з понеділка, 10 серпня.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні 5 серпня свідчить про новий антирекорд – 1 271 випадок за добу. А загальна кількість заражених склала майже 75,5 тис.

Жертвами інфекції стали загалом 1 788 українців, з яких 24 – за день.

Водночас одужали вже 40 613 людей.

Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській області – 158, у Києві – 150, у Харківській – 146.

Джерело: Тимофій Милованов