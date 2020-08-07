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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

В Украине за минувшие сутки коронавирусное заболевания подтвердили у 1 453 человек.

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09:39 - 07 августа

Статистика коронавируса в Киеве на 7 августа свидетельствует о 9 178 больных, за сутки обнаружили еще 186 случаев. Это стало новым антирекордом.

В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 142 человека, за сутки ни один больной не умер.

В то же время полностью выздоровели от Covid-19 3 163 пациента, за сутки — 26.

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09:00 - 07 августа

Статистика коронавируса в Украине на 7 августа свидетельствует о 78 261 больном. За сутки заболело еще 1 453 человека.

Всего в Украине умерло 1 852 человека, за сутки — 33.

В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43 055 пациентов, а за сутки еще 531 украинец.

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22:19 - 06 августа

В Черновицкой области коронавирусом за минувшие сутки заболели еще 94 человека. Общее количество инфицированных по состоянию на 6 августа составляет 6 477.

За минувшие сутки выздоровел от заболевания 51 больной, в целом побороли болезнь 5 077 пациентов.

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20:59 - 06 августа
Черногория открыла границы для украинцев

С 7 августа украинцы смогут беспрепятственно путешествовать в Черногорию и для этого не нужно делать ПЦР-тестирование для выявления коронавируса Covid-19.

Черногория обновила перечень стран зеленой зоны, теперь в этот список входит и Украина.

Ранее мы находились в списке стран желтой зоны, поэтому для въезда в Черногорию нужно было иметь отрицательный тест на коронавирус, сделан не позднее чем за 72 часа до прибытия.

Теперь тест на коронавирус не является обязательным, а прибыть в Черногорию можно и на авто — при условии, если страны желтой зоны вы проезжаете только транзитом.

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18:53 - 06 августа

Закрывать церкви из-за всплеска коронавируса в Украине не будут.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге во Львове.

— Я думаю, что священникам нужно просто взять и подумать о здоровье своих прихожан. Если есть такая проблематика, просто исправить ее. Какое закрытие церквей? Уже начали придумывать не из того, что я говорил, а самостоятельно, — отметил глава Минздрава.

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16:34 - 06 августа

Региональные поезда из Киева и обратно восстановят 100% посадку мест, начиная с 7 августа.

Продажа билетов на все места будет действовать в поездах с 800-й нумерацией.

— Восстановление полноценной продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря согласованию КГГА, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на начало августа Укрзализныця продлила курсирование 17 региональных поездов.

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14:19 - 06 августа

В исполнительном аппарате Ивано-Франсковского областного совета произошла вспышка коронавируса.

В Ивано-Франковской области по состоянию на утро четверга зафиксировано 127 новых случаев коронавируса, 3 случая смерти и 74 – выздоровления, сейчас болеют 3 217 человек.

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13:31 - 06 августа

Если будет резкий всплеск заболевания коронавирусом, придется снова возвращаться к суровым карантинным ограничениям, заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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13:23 - 06 августа

На фрегате F130 Гетьман Сагайдачный выявлен случай коронавируса.

3 августа у моряка судна подтвердился диагноз коронавируса.

Командование военно-морской базы Юг изолировало всех контактных с ним лиц.

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12:26 - 06 августа

В Украине в 10 регионах могут усилить карантинные меры из-за распространения коронавируса.

К ослаблению карантина не готовы:

  1. Волынская область;
  2. Закарпатская область;
  3. Житомирская область;
  4. Ивано-Франковская область;
  5. Одесская область;
  6. Ровенская область;
  7. Харьковская область;
  8. Хмельницкая область;
  9. Черновицкая область;
  10. Черниговская область.

Кроме того, Киев выбыл из этого списка.

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