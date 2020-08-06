Фокин будет работать с Кравчуком в ТКГ – Зеленский

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин примет участие в составе Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что у Украины сейчас мощная группа и растет количество переговоров и встреч для урегулирования конфликта на Донбассе.

— Мы пригласили Леонида Макаровича Кравчука. С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Алексей Резников, и господин Демченко, — сказал он.

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Президент напомнил, что Кравчука выбрали благодаря его опыту, также потому что он человек с авторитетом во всей стране и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Зеленский добавил, что экс-глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма сделал очень важную работу.

— Он действительно устал. Тут нет других причин. Мы ему еще раз благодарны, — сказал он.

Леонид Кравчук в ТКГ

30 июля Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ. Он заявил, что желает ускорить наступление мира на Донбассе, но не ценой суверенитета страны.

2 августа Кравчук предложил особую систему управления для оккупированного Донбасса. Он говорит об особой системе управления на этих территориях, поскольку, по его мнению, там управление не может дублировать те схемы, которые существуют в других регионах.