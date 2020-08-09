Календарь местных выборов: даты подготовки, проведения и объявления результатов

Члены Центральной избирательной комиссии утвердили календарный план местных выборов 2020.

На заседании 8 августа были обсуждены все ключевые даты предвыборного процесса, а также согласованы рамки возможностей кандидатов во время своих кампаний.

Кроме этого, ЦИК определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, где провести местные выборы 2020 будет невозможно.

В воскресенье, 25 октября, состоятся 1 441 выборы депутатов и глав сельских, поселковых и городских советов в 24 областях Украины.

Факты ICTV публикуют календарный план местных выборов 2020.

Календарь местных выборов 2020:

5 сентября — начало избирательного процесса местных выборов.

До 6 сентября — подача в ЦИК документов политических партий об участии в местных выборах.

До 10 сентября — установление размера денежного залога для избирательных округов всех уровней — сельского, поселкового, районного в городе, городского, районного и областного.

От 15 до 24 сентября — официальное выдвижение кандидатов на участие в местных выборах (депутат, сельский, поселковый и городской голова).

До 2 октября — обнародование всех сведений о регистрации кандидатов.

Начало предвыборной агитации — на следующий день после официальной регистрации кандидата или политической партии.

До 5 октября — прием обращений об отказе от баллотирования политических партий или кандидатов.

До 7 октября — процесс утверждения текста избирательного бюллетеня.

До 9 октября — образование участковых избирательных комиссий.

До 13 октября — участковая избирательная комиссия передает в обычные избирательные участки предварительный список избирателей с целью дальнейшего изготовления именных приглашений на выборы.

До 15 октября — поквартирное распространение приглашений на выборы.

До 19 октября — процесс уточнения предварительного списка избирателей на участках, в частности проверка количества избирателей, которые не могут самостоятельно передвигаться.

До 22 октября — передача уточненного списка избирателей участковой избирательной комиссии от обычного избирательного участка.

От 23 октября до 20.00 25 октября — запрет на социологическую деятельность, направленную на обнародование результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами.

В 24.00 23 октября — официальное прекращение предвыборной агитации.

24 октября – “день тишины”.

24 октября – “день тишины”. До 20.00 23 октября — возможность оформить документ для права голосования по месту пребывания.

С 8.00 до 20.00 25 октября 2020 года — проведение голосования.

К 3 и 6 ноября включительно — установление и объявление итогов голосования.

Перед выборами много украинцев будут искать, как изменить адрес голосования на местных выборах 2020, чтобы не потерять свой голос.

Факты ICTV объясняют, как и когда лучше согласовать этот вопрос.

Разрешение на смену адрес голосования на выборах 2020 в Украине подкреплено официальным постановлением ЦИК от 1 июля.