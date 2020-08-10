Лукашенко зробив першу заяву після виборів у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відразу ж після виборів поїхав у Мінську область для ознайомлення з ходом реалізації інвестиційного проекту в сфері сільського господарства.

Йому розповіли про організацію високотехнологічного агропромислового виробництва повного циклу в Білоруської національної біотехнологічної корпорації.

– Політика має бути одна – люди, – уперше після виборів заявив Олександр Лукашенко.

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Попередні результати

Результати державного екзит-полу показали, перемогу Олександра Лукашенка на виборах у Білорусі із результатом трохи менше 80%. Противники нинішнього президента вважають, що волевиявлення було сфальсифіковано.

Після цього тисячі протестувальників зібралися на вулицях білоруських міст.

За попередніми результатами від ЦВК, Лукашенко перемагає з результатом 80,23%, а його головна конкурентка Світлана Тихановська набрала 9,90%.

Джерело: Белта