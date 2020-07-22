Цена на газ для населения выросла на 7% с 1 июля. Его стоимость теперь составляет 2,298 тыс. грн за тысячу кубометров.

С начала 2020 года цена ПСО (специальные обязанности – Ред.) снизилась на 51%. По сравнению с 2019 годом падение цены газа составило 53%.

По словам председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, цены на газ для украинцев были низкими благодаря двум факторам: большим запасам в хранилищах и рекордной разнице между спросом и предложением.

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Он рассказал, что сейчас в хранилищах накоплено более 21 млрд куб. м газа, что больше показателей прошлого года на 42%.

Несмотря на повышение цены ближе к отопительному сезону, стоимость газа в 2020 году будет ниже, чем в прошлом на приблизительно 30%.

В июне украинцы платили за газ 2,14 грн за кубометр. Нафтогаз снизил оптовые цены для потребителей по сравнению с маем 2020 года на 6%.

С начала 2020 года газ для населения подешевел на 54%, а если сравнивать с аналогичным периодом 2019-го — на 61%.

Источник: Нафтогаз