Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зонам.

По состоянию на 10 августа 2020 года в красную зону добавились Греция, Польша, Болгария, Черногория, Румыния.

В то же время к зеленой зоне добавились Чехия, Беларусь, Хорватия, Турция, Словения, Словакия, Литва, Латвия.

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Всего в списке значатся 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

Украина, по информации Минздрава, до сих пор остается в красной зоне, в стране показатель больных — 66,7 случаев на 100 тыс. населения.

Страны, после которых не требуется самоизоляция

Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.

По информации Минздрава, украинцам, которые вернулись из стран зеленой зоны, не нужно будет находиться на самоизоляции после возвращения.

Это правило действует только для стран красной зоны.