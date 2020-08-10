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Факты / Украина

Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией по Covid-19

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зонам.

По состоянию на 10 августа 2020 года в красную зону добавились Греция, Польша, Болгария, Черногория, Румыния.

В то же время к зеленой зоне добавились Чехия, Беларусь, Хорватия, Турция, Словения, Словакия, Литва, Латвия.

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Всего в списке значатся 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ

Украина, по информации Минздрава, до сих пор остается в красной зоне, в стране показатель больных — 66,7 случаев на 100 тыс. населения.

Страны, после которых не требуется самоизоляция

По информации Минздрава, украинцам, которые вернулись из стран зеленой зоны, не нужно будет находиться на самоизоляции после возвращения.

Это правило действует только для стран красной зоны.

Источник: Минздрав

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