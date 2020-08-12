12 августа курс доллара в Украине установили на уровне 27,59 грн за $, чем укрепили гривну на 1 копейку.

В то же время Нацбанк ослабил официальный курс гривны к € и теперь их можно купить за 32,55 грн, говорится на сайте НБУ.

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Курс валют на 11 августа:

$1 — 27,59 грн;

€1 — 32,55 грн;

1 польский злотый — 7,37 грн;

10 российских рублей — 3,77 грн.

В чем лучше хранить наличные

Экономист Алексей Кущ не советует хранить деньги в банках или держать их в гривне. Советует покупать валюту, так как курс валют будет продолжать колебаться в сторону роста.

Идеальная валюта для хранения для экономиста — швейцарский франк. Его курс сейчас составляет 28,79 грн. Единственный недостаток этой валюты заключается в том, что в Украине она недостаточно распространена.