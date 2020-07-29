Кабинет министров одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.

За это проголосовали министры на заседании 28 июля.

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Прогноз сделала команда чиновников под руководством Министерства экономики.

Основные прогнозные макропоказатели:

ВВП в 2021 году составит 4 505,9 млрд грн, в 2022 году — 5 089,4 млрд грн, в 2023 году — 5 689,7 млрд грн;

индекс потребительских цен составит в 2021 году 108,1%, в 2022 году — 106,7%, в 2023 году- 106%;

прибыль прибыльных предприятий в 2021 году — 911 млрд грн; в 2022 — 1034,6 млрд грн, в 2023 — 1171,9 млрд грн;

фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих в 2021 году — 1 417 млрд грн, в 2022 — 1 612 млрд грн, в 2023 — 1 816,1 млрд грн;

среднемесячная заработная плата работников: номинальная — в 2021 году 13 632 грн, в 2022 — 15 414 грн, в 2023 — 17 169 грн.

количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет: в 2021 году — 16,36 млн, в 2022 — 16,66 млн, в 2023 — 16,84 млн.

Уровень безработицы населения в 2021 году составит 9,2%, в 2022 году — 8,5%.

Минэкономики спрогнозировало при среднегодовом курсе 27 грн/$, падение реального ВВП в 2021 году сократится на 0,5%, а при курсе 28 грн/$1 — на 0,2%.

Минимальная зарплата 2020

По состоянию на 27 июля июня минимальные заработная плата в Украине составляет 4 723 грн в месяц.

Последнее повышение произошло в январе 2020 года. Тогда зарплату подняли на 13% — 550 грн.

С 1 января вырос прожиточный минимум — с 1 936 грн до 2 027 грн.