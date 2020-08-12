В Киеве пройдет школьная ярмарка 2020 — дата

15 и 16 августа в Киеве на Крещатике состоится тематическая общегородская ярмарка приуроченная к новому учебному году.

Ярмарка будет проходить с 9.00 до 20.00.

На ярмарке родители смогут обеспечить своих детей всем необходимым: школьной формой, рюкзаками и портфелями, обувью, канцтоварами и другими необходимыми для школьника аксессуарами.

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Сейчас участие в ярмарке подтвердили 35 производителей и дистрибьюторов.

Общегородскую ярмарку будут проводить на улице Крещатик от дома № 13/2 до № 23-А.

Однако городские власти призывают гостей соблюдать масочный режим и не пренебрегать социальной дистанцией.

В 2020 году стоимость одежды для школьников возросла. По статистике, родителям мальчика собрать своего ребенка в школу обойдется в среднем в 2305 грн, а девочки дороже — в 2345 грн.

Сейчас в Украине обучение в школах планируют начать с 1 сентября. Однако на карантин могут закрывать учебные заведения в районах, попавших в красной зоне.

31 июля Минздрав поделил страну на четыре зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.