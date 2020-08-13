Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 13 августа. Так, доллар остановился на уровне 27,52 грн, что на 7 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

А вот евро упал на 16 копеек и составляет 32,39 грн.

Курс валют на 13 августа:

$1 — 27,52 грн;

€1 — 32,39 грн;

1 польский злотый — 7,37 грн;

10 российских рублей — 3,75 грн.

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Прогноз курса доллара в 2021 году

В доработанном прогнозе курса валют Нацбанк прогнозирует доллар в коридоре 29,1 грн за $1 в течение года и 28,8 грн/$1 в конце 2021 года.

Минэкономики спрогнозировало при среднегодовом курсе 27 грн/$, падение реального ВВП в 2021 году сократится на 0,5%, а при курсе 28 грн/$1 — на 0,2%.