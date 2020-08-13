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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк укрепил гривну: курс валют на 13 августа

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 13 августа. Так, доллар остановился на уровне 27,52 грн, что на 7 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

А вот евро упал на 16 копеек и составляет 32,39 грн.

Курс валют на 13 августа:

  • $1 — 27,52 грн;
  • €1 — 32,39 грн;
  • 1 польский злотый — 7,37 грн;
  • 10 российских рублей — 3,75 грн.

Читайте: Кризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом

Прогноз курса доллара в 2021 году

В доработанном прогнозе курса валют Нацбанк прогнозирует доллар в коридоре 29,1 грн за $1 в течение года и 28,8 грн/$1 в конце 2021 года.

Минэкономики спрогнозировало при среднегодовом курсе 27 грн/$, падение реального ВВП в 2021 году сократится на 0,5%, а при курсе 28 грн/$1 — на 0,2%.

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