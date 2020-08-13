Національний банк України встановив офіційний курс валют на 13 серпня. Так, долар зупинився на рівні 27,52 грн, що на 7 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

А от євро впало на 16 копійок та становить 32,39 грн.

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Курс валют на 13 серпня:

$1 – 27,52 грн;

€1 – 32,39 грн;

1 польський злотий – 7,37 грн;

10 російських рублів – 3,75 грн.

Прогноз курсу долара у 2021 році

У доопрацьованому прогнозі курсу валют Нацбанк прогнозує долар у коридорі 29,1 грн за $1 протягом року і 28,8 грн/$1 у кінці 2021 року.

Мінекономіки спрогнозувало при середньорічному курсі 27 грн/$, падіння реального ВВП у 2021 році скоротиться на 0,5%, а при курсі 28 грн/$1 – на 0,2%.