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Факты / Украина / Общество

Список возглавил КПИ: рейтинг лучших вузов Украины

Рейтинг вузов Украины 2020 года составил цнтр международных проектов Еврообразование в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Учебные заведения оценивали по 10 показателям, шесть из которых — международные.

Все данные, которыми пользовались эксперты, являются открытыми.

Так, возглавил рейтинг Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского. Также в топ-15 университетов вошли еще четыре киевские университеты.

Рейтинг 15 лучших вузов Украины:

  1. КПИ им. Игоря Сикорского
  2. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  3. Сумской государственный университет
  4. Харьковский политехнический институт
  5. Львовская политехника
  6. Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина
  7. Национальный университет Киево-Могилянская академия
  8. Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  9. Харьковский национальный университет радиоэлектроники
  10. Винницкий национальный технический университет
  11. Ужгородский национальный университет
  12. Днепровская политехника
  13. Тернопольский национальный экономический университет
  14. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
  15. Национальный фармацевтический университет

Читайте: Какие документы нужны для поступления в вуз

Полный список вузов, вошедших в рейтинг, составленный в июле 2020, и критерии оценки, можно найти здесь.

Рейтинг вузов мира

Шесть высших учебных заведений Украины попали в мировой рейтинг QS World University Rankings 2020 года.

В перечень входят, в частности, вузы Киева, Харькова, Львова и Сум. Интересно, что КПИ в рейтинге стоит ниже, чем университет Каразина и Шевченко.

Источник: Еврообразование

Фото: Dreamstime

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