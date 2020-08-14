Глава партии Голос Кира Рудик настаивает на введении жестких санкций против Александра Лукашенко.

— Украина не может игнорировать происходящие в соседней Беларуси. Мы четко и громко поддерживаем народ, борющийся за свои права и свободу. Мы осуждаем жестокость, с которой силовики подавляют мирные протесты, — подчеркнула политик.

Она отметила, что выборы прошли с нарушением всех демократических процедур и их нельзя признавать.

— Мы уже обратились с соответствующим призывом к Евросоюзу и правительствам демократических государств. Нужно ввести персональные санкции против Лукашенко и сторонникам его режима, — отметила Рудик.

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Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются шестой день подряд. После объявления результатов президентских выборов 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко с количеством голосов 80,08%, люди вышли на улицы.

Вместе с тем Министерство внутренних дел Беларуси позволило использовать против митингующих спецсредства: резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Задержали более 6,8 тыс. человек.

По данным МВД, во время протестов в Беларуси один человек умер в понедельник в Минске, многие были ранены. СМИ в Беларуси сообщали, о смерти еще одного человека, который участвовал в митингах.

Источник: Голос