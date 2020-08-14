Глава партії Голос Кіра Рудик наполягає на запровадження жорстких санкцій проти Олександра Лукашенка.

– Україна не може ігнорувати події, що відбуваються у сусідній Білорусі. Ми чітко та голосно підтримуємо народ, що бореться за свої права і свободу. Ми засуджуємо жорстокість, із якою силовики придушують мирні протести, – наголосила політик.

Вона підкреслила, що вибори пройшли із порушенням всіх демократичних процедур і їх не можна визнавати.

– Ми вже звернулися з відповідним закликом до Євросоюзу та урядів демократичних держав. Потрібно запровадити персональні санкції проти Лукашенка та посіпак його режиму, – зазначила Рудик.

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Протести у Білорусі

Протести у Білорусі тривають шостий день поспіль. Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переміг Олександр Лукашенко з кількістю голосів 80,08%, люди вийшли на вулиці.

Натомість Міністерство внутрішніх справ Білорусі дозволило використовувати проти мітингувальників спецзасоби: гумові кулі, світлошумові гранати, сльозогінний газ. Затримали понад 6,8 тис. людей.

За даними МВС, під час протестів у Білорусі одна людина померла у понеділок в Мінську, багато кого було поранено. ЗМІ у Білорусі повідомляли, про смерть ще одного чоловіка, який брав участь у мітингах.

Джерело: Голос