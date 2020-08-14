Україна веде переговори про звільнення з СІЗО Бреста українця Романа Шишка, якого затримали під час протестів у Білорусі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Україна вміє захищати своїх громадян і завжди це робитиме. Однак ми закликаємо наших білоруських колег категорично утриматися від незаконних затримань і насильства. Нам дійсно небайдуже. Ми справді переживаємо за все, що відбувається в Білорусі.

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Президент запевнив, що Білорусь завжди була добрим другом і партнером України. Тому зараз важливо, щоб білоруси знайшли мирний і демократичний вихід із суспільно-політичного конфлікту.

Прокоментував Володимир Зеленський і звільнення з СІЗО Білорусі трьох українців: Євгена Васильєва, Костянтина Рєуцького і Оксани Альошиної.

Він зазначив, що вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там задля отримання достовірної інформації про події та коментування їх у публічному медійному просторі.

Через напружену ситуацію і протести у Білорусі МЗС України навіть закликало українців не їздити до країни. Це дозволить їм уникнути дуже складних ситуацій, в які можна потрапити.

Протести в Білорусі 2020 тривають від 9 серпня. На вулиці виходять сотні людей, які незадоволені результатами виборів у Білорусі 2020, згідно з якими Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів.