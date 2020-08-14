Юлія Ляхова
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Евро стремительно растет: курс валют на 14 августа
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14 августа.
Официальный курс гривны НБУ ослабил до 32,42 грн/евро по сравнению с 32,4 грн/евро, что было днем ранее.
В то же время курс гривны к доллару НБУ укрепил до 27,41 грн/$ по сравнению с 27,5266 грн/$ днем ранее.
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Курс валют на 14 августа:
- $1 — 27,41 грн;
- €1 — 32,42 грн;
- 1 польский злотый — 7,37 грн;
- 10 российских рублей — 3,72 грн.
В 2021 году Нацбанк прогнозирует доллар в коридоре 29,1 грн за $1 в течение года и 28,8 грн/$1 в конце 2021 года.
Минэкономики спрогнозировало при среднегодовом курсе 27 грн/$, падение реального ВВП в 2021 году сократится на 0,5%, а при курсе 28 грн/$1 — на 0,2%.
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