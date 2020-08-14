Національний банк України встановив офіційний курс долара і євро на 14 серпня.

Офіційний курс гривні НБУ послабив до 32,42 грн/євро в порівнянні з 32,4 грн/євро, що було днем раніше.

Водночас курс гривні до долара НБУ укріпив до 27,41 грн/$ у порівнянні з 27,5266 грн/$ днем раніше.

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Курс валют на 14 серпня:

$1 – 27,41 грн;

€1 – 32,42 грн;

1 польський злотий – 7,37 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

У 2021 році Нацбанк прогнозує долар у коридорі 29,1 грн за $1 протягом року і 28,8 грн/$1 у кінці 2021 року.

Мінекономіки спрогнозувало при середньорічному курсі 27 грн/$, падіння реального ВВП у 2021 році скоротиться на 0,5%, а при курсі 28 грн/$1 – на 0,2%.