Національний банк України встановив офіційний курс долара і євро на 14 серпня.
Офіційний курс гривні НБУ послабив до 32,42 грн/євро в порівнянні з 32,4 грн/євро, що було днем раніше.
Водночас курс гривні до долара НБУ укріпив до 27,41 грн/$ у порівнянні з 27,5266 грн/$ днем раніше.
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Курс валют на 14 серпня:
- $1 – 27,41 грн;
- €1 – 32,42 грн;
- 1 польський злотий – 7,37 грн;
- 10 російських рублів – 3,72 грн.
У 2021 році Нацбанк прогнозує долар у коридорі 29,1 грн за $1 протягом року і 28,8 грн/$1 у кінці 2021 року.
Мінекономіки спрогнозувало при середньорічному курсі 27 грн/$, падіння реального ВВП у 2021 році скоротиться на 0,5%, а при курсі 28 грн/$1 – на 0,2%.