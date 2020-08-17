С понедельника, 17 августа, Киев находится в желтой зоне эпидемической опасности.

В связи с переходом из зеленой зоны в столице ужесточились карантинные ограничения.

Как усилился карантин в Киеве после перехода в желтую зону:

запрещено пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты — масок;

запрещено пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрещено самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

разрешено проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м кв. площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя;

наполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест.

общественный транспорт — трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси — осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

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Причины перехода Киева в желтую зону

14 августа Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о переводе Киева в желтую зону эпидемической опасности в связи с ростом количества случаев инфицирования коронавирусом.

Также это связано с тем, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных с Covid-19, превысила 50% по состоянию на пятницу.

По состоянию на 16 августа в столице уже 10 538 подтвержденных случаев коронавируса.