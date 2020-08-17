З понеділка, 17 серпня, Київ перебуває в жовтій зоні епідемічної небезпеки.

У зв’язку з переходом із зеленої зони в столиці посилилися карантинні обмеження.

Як посилився карантин у Києві після переходу до жовтої зони:

заборонено перебування в громадських будівлях, громадському транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту – масок;

заборонено перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;

заборонено самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;

дозволено проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 м кв. площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;

організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше 1,5 м, якщо учасники розміщені стоячи;

наповненість залів кінотеатрів та установ культури може бути не більше 50% місць.

громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси і маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів тільки в кількості місць для сидіння.

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Причини переходу Києва в жовту зону

14 серпня Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про переведення Києва в жовту зону епідемічної небезпеки у зв’язку з ростом кількості випадків інфікування коронавірусом.

Також це пов’язано з тим, що заповненість ліжок у медустановах, де лікують хворих із Covid-19, перевищила 50% станом на п’ятницю.

Станом на 16 серпня в столиці вже 10 538 підтверджених випадків коронавірусу.