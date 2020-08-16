По состоянию на 16 августа в столице уже 10 538 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 146 жителей Киева.
За последние сутки заболели:
- 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;
- 50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет;
- четыре девочки от 1 до 11 лет;
- семь мальчиков от 8 до 13 лет.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 15 августа:
- Голосеевский — 823;
- Дарницкий — 1 745;
- Деснянский — 1 276;
- Днепровский — 1 214;
- Оболонский — 923;
- Печерский — 944;
- Подольский — 631;
- Святошинский — 871;
- Соломенский — 1 13;
- Шевченковский — 829.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине 16 августа, в стране зафиксировали 91 356 случаев, за сутки — 1 637 новых.
За время пандемии 2 070 украинцев умерли от вируса.
Выздороветь удалось 47 822 пациентам.