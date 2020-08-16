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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 16 августа в столице уже 10 538 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 146 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

  • 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;
  • 50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет;
  • четыре девочки от 1 до 11 лет;
  • семь мальчиков от 8 до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 15 августа:

  • Голосеевский — 823;
  • Дарницкий — 1 745;
  • Деснянский — 1 276;
  • Днепровский — 1 214;
  • Оболонский — 923;
  • Печерский — 944;
  • Подольский — 631;
  • Святошинский — 871;
  • Соломенский — 1 13;
  • Шевченковский — 829.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 16 августа, в стране зафиксировали 91 356 случаев, за сутки — 1 637 новых.

За время пандемии 2 070 украинцев умерли от вируса.

Выздороветь удалось 47 822 пациентам.

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