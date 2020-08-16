По состоянию на 16 августа в столице уже 10 538 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 146 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет;

четыре девочки от 1 до 11 лет;

семь мальчиков от 8 до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 15 августа:

Голосеевский — 823;

Дарницкий — 1 745;

Деснянский — 1 276;

Днепровский — 1 214;

Оболонский — 923;

Печерский — 944;

Подольский — 631;

Святошинский — 871;

Соломенский — 1 13;

Шевченковский — 829.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 16 августа, в стране зафиксировали 91 356 случаев, за сутки — 1 637 новых.

За время пандемии 2 070 украинцев умерли от вируса.

Выздороветь удалось 47 822 пациентам.