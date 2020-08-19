День Независимости 2020 отпразднуют на Михайловской и Софийской площадях

Празднование годовщины независимости Украины в 2020 году состоится в нестастандарном формате.
Об этом сообщил первый заместитель министра культуры Ростислав Карандеев перед принятием Кабинетом министров плана мероприятий по подготовке и празднованию Дня Независимости.
В нынешнем году торжества в Киеве проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Независимости, как обычно.
Это добавит празднованию “больше духовной составляющей”, объяснил Карандеев.
Во время подготовки и проведения мероприятий на День Независимости будет обеспечено соблюдение противоэпидемических требований из-за распространения коронавируса, добавил первый заместитель министра культуры.
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День Независимости в 2020 году
Указ о том, что празднование 29-й годовщины должно пройти с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, подписал президент Украины Владимир Зеленский 12 августа.
Выходные на День Независимости в 2020 году продлятся три дня — 22, 23 и 24 августа.