Ко Дню независимости Укрзализныця назначила два дополнительных поезда. Они отправятся из Одессы во Львов и Киев.

Уже 22 и 24 августа поезд №224/223 из Киева отправится в 08.06 и прибудет в Одессу в 18.18. Отправление из Одессы в 11.03 и прибытие в Киев в 20.31.

Поезд №168/167 Львов — Одесса в обеих направлениях будет курсировать 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова в 09.40 и прибытие в Одессу в 20.23.

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В обратном направлении отправление в 10.16 и прибытие во Львов в 21.05. Билеты скоро можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

День независимости в 2020 году приходится на будний день, поэтому у украинцев будет один дополнительный выходной. Не придется выходить на работу в понедельник 24 августа.

Поэтому можно спокойно планировать отдых, ведь выходные на День независимости продлятся три дня.

Фото: Укрзализныця