День Незалежності 2020 святкуватимуть на Михайлівській та Софійській площах

Святкування річниці незалежності України у 2020 році відбудеться у нестастандарному форматі.

Про це повідомив перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв перед ухваленням Кабінетом міністрів плану заходів з підготовки та відзначення Дня Незалежності.

У нинішньому році урочистості в Києві проведуть на Михайлівській та Софійській площах, а не на Хрещатику та Майдані Незалежності, як зазвичай.

Це додасть святкуванню “більше духовної складової”, пояснив Карандєєв.

Під час підготовки та проведення заходів на День Незалежності буде забезпечено дотримання протиепідемічних вимог через поширення коронавірусу, додав перший заступник міністра культури.

Читайте: Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Львова і Одеси на День незалежності

День Незалежності у 2020 році

Указ про те, що святкування 29-ї річниці має відбутися з дотриманням усіх протиепідемічних заходів, підписав президент України Володимир Зеленський 12 серпня.

Вихідні на День Незалежності у 2020 році триватимуть три дні – 22, 23 та 24 серпня.