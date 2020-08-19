До Дня незалежності Укрзалізниця призначила два додаткові потяги. Вони відправляться з Одеси до Львова та Києва.

Вже 22 та 24 серпня потяг №224/223 з Києва відправиться о 08.06 та прибуде до Одеси о 18.18. Відправлення з Одеси об 11.03 та прибуття до Києва о 20.31.

Потяг №168/167 Львів — Одеса в обох напрямках курсуватиме 22, 24, 26, 28 та 30 серпня. Відправлення зі Львова о 09.40 та прибуття до Одеси о 20.23.

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У зворотному напрямку відправлення о 10.16 та прибуття до Львова о 21.05. Квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

День незалежності у 2020 році припадає на будній день, тому в українців буде один додатковий вихідний. Не доведеться виходити на роботу у понеділок 24 серпня.

Тому можна спокійно планувати відпочинок, адже вихідні на День незалежності триватимуть три дні.

Фото: Укрзалізниця