В Киеве образовали живую цепь солидарности с белорусским народом
23 августа активисты в Киеве объединились в живую цепь и прошли по улицам столицы для поддержки людей, протестующих в Беларуси против правления нынешнего президента Александра Лукашенко.
Украинцы держали объединенные флаги Украины и Беларуси и скандировали “Жыве Беларусь!”.
Ланцюг солідарності з білоруським народом у Києві
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 23, 2020
50 тыс. человек в цепи в Литве
В воскресенье акция Живая цепь солидарности с белорусским народом прошла в ряде стран мира, в частности, Литве.
Там 50 тыс. человек стали в живую цепь от центра Вильнюса до границы с Беларусью.