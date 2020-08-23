В Украине присоединилась к акции Живая цепь солидарности с белорусским народом.

23 августа активисты в Киеве объединились в живую цепь и прошли по улицам столицы для поддержки людей, протестующих в Беларуси против правления нынешнего президента Александра Лукашенко.

Украинцы держали объединенные флаги Украины и Беларуси и скандировали “Жыве Беларусь!”.

Ланцюг солідарності з білоруським народом у Києві pic.twitter.com/zJGkAdX30o — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 23, 2020

50 тыс. человек в цепи в Литве

В воскресенье акция Живая цепь солидарности с белорусским народом прошла в ряде стран мира, в частности, Литве.

Там 50 тыс. человек стали в живую цепь от центра Вильнюса до границы с Беларусью.

