В руках автомат, а рядом сын в каске: опубликовано видео с Лукашенко из его резиденции

В сети появилось видео, на котором снято якобы прибытие нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко во Дворец независимости в Минске 23 августа.

Кадры опубликовал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал Пул первого.

Ранее к его резиденции подошли десятки тысяч протестующих, но проход им заблокировали силовики, установившие кордон.

На одном из видео видно, как Лукашенко летит в вертолете, а рядом с ним находится его сын в каске и разгрузочном жилете.

На другом видео Лукашенко уже выходит из вертолета, на нем бронежилет, а в руках президент держит оружие, похожее на автомат, но без рожка с патронами.

На еще одном видео видно, как Лукашенко идет к резиденции, и спрашивает у кого-то из присутствующих: “Там никого не осталось, да?”.

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Протесты в Минске 23 августа

Протестующие снова заполонили центр Минска в знак того, что даже угрозы использовать армию недостаточно для подавления демонстраций против нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко.

По неофициальным подсчетам толпа в воскресенье состояла из около 200 тыс. человек.

Позже часть протестующих пришла к резиденции Лукашенко и увидела, как туда прилетел вертолет.

Оппозиционные Telegram-каналы предполагали, что Лукашенко эвакуируют.

Фото: TUT.by