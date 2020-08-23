PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Києві утворили живий ланцюг солідарності з білоруським народом

В Україні долучилися до акції Живий ланцюг солідарності з білоруським народом.

23 серпня активісти у Києві об’єдналися у живий ланцюг та пройшли вулицями столиці для підтримки людей, які протестують у Білорусі проти правління нинішнього президента Олександра Лукашенка.

Українці тримали об’єднані прапори України та Білорусі й скандували “Жыве Беларусь!”.

Читайте: У руках автомат, а поруч син у касці: опубліковано відео з Лукашенком із його резиденції

50 тис. людей у ланцюгу в Литві

У неділю акція Живий ланцюг солідарності з білоруським народом відбулася у низці країн світу, зокрема, Литві.

Там 50 тис. людей стали у живий ланцюг від центру Вільнюса до кордону з Білоруссю.

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх