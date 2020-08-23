У Києві утворили живий ланцюг солідарності з білоруським народом

В Україні долучилися до акції Живий ланцюг солідарності з білоруським народом.
23 серпня активісти у Києві об’єдналися у живий ланцюг та пройшли вулицями столиці для підтримки людей, які протестують у Білорусі проти правління нинішнього президента Олександра Лукашенка.
Українці тримали об’єднані прапори України та Білорусі й скандували “Жыве Беларусь!”.
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Ланцюг солідарності з білоруським народом у Києві pic.twitter.com/zJGkAdX30o
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 23, 2020
50 тис. людей у ланцюгу в Литві
У неділю акція Живий ланцюг солідарності з білоруським народом відбулася у низці країн світу, зокрема, Литві.
Там 50 тис. людей стали у живий ланцюг від центру Вільнюса до кордону з Білоруссю.