У Києві утворили живий ланцюг солідарності з білоруським народом

В Україні долучилися до акції Живий ланцюг солідарності з білоруським народом.

23 серпня активісти у Києві об’єдналися у живий ланцюг та пройшли вулицями столиці для підтримки людей, які протестують у Білорусі проти правління нинішнього президента Олександра Лукашенка.

Українці тримали об’єднані прапори України та Білорусі й скандували “Жыве Беларусь!”.

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Ланцюг солідарності з білоруським народом у Києві pic.twitter.com/zJGkAdX30o — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 23, 2020

50 тис. людей у ланцюгу в Литві

У неділю акція Живий ланцюг солідарності з білоруським народом відбулася у низці країн світу, зокрема, Литві.

Там 50 тис. людей стали у живий ланцюг від центру Вільнюса до кордону з Білоруссю.